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19. 06. 2019

Во время смерти Тымчук был не один – полиция

Во время гибели нардеп от Народного фронта Дмитрий Тымчук находился в квартире не один. Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.

"Сколько было выстрелов, не могу ответить - эксперты осматривают. Есть ряд рабочих версий, среди которых, возможно, несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием. Также рассматриваем версии криминального характера. Есть гражданка, которая находилась с ним в квартире и которая сейчас дает показания. Собираем показания соседей. Или нарушена обстановка квартире - осматриваем", - сообщил глава Нацполиции.

По его словам, предварительно погибший имеет огнестрельное ранение головы. Также открыто уголовное дело по статье "умышленное убийство".

Он добавил, что вся остальная информация будет предоставлена ​​позже, когда полицейские завершат осмотр места происшествия. Сейчас на месте также работает судебный медик и эксперты.

Ранее в среду, 18 июня, стало известно о гибели Дмитрия Тымчука. Его коллега по фракции Антон Геращенко сообщил, что по предварительным данным, Тымчук случайно застрелился при чистке наградного оружия в собственном доме. О произошедшем сообщила жена Тымчука.

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Источник: korrespondent.net

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