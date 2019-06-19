Саакашвили в Одессе пробежал через фонтан

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вслед за президентом Украины Владимиром Зеленским пробежался по фонтану и выложил видео в соцсети.
"В Мариуполе, конечно, фонтаны хорошие, но в Одессе не хуже", - написал Саакашвили.
Напомним, 15 июня президент Владимир Зеленский в Мариуполе пробежал сквозь работающий фонтан, чтобы сесть в автомобиль.
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Источник: korrespondent.net
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