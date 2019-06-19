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19. 06. 2019

Под офисом Instagram пройдет протест против запрета оголенных фото

Активисты, модели и актеры кино для взрослых возглавят пикет под офисом Instagram в Кремниевой долине. Об этом сообщает The Guardian в среду, 19 июня.

Протестующие выступают не против самого запрета оголенных фотографий, а против плохо расписанных правил, которыми в этом вопросе руководствуется компания.

Соцсеть удаляет страницу нарушителя без предупреждения, а в последствии не объясняет причину и не предоставляет руководство по тому, как можно восстановить страницу.

"На моей странице был не только контент с моими рабочими материалами, но и много личных моментов жизни, которые были потеряны, потому что компания может забрать страницу в один клик", - пожаловалась одна из протестующих, актриса кино для взрослых.

Сама компания утверждает, что в последние годы не меняла правила сообщества, а количество удаленных аккаунтов возросло из-за большего количества новых пользователей и роста аудитории соцсети.

Напомним, что ранее в Instagram масштабная утечка данных пользователей.

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Источник: korrespondent.net

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