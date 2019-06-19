Один из крупнейших городов Индии остался без питьевой воды

В городе Ченнай, шестом по количеству людей городе Индии, люди остались без питьевой воды. Об этом сообщает The Guardian в среду, 19 июня.

Четыре резервуара, которые снабжали город водой, опустели. Из-за сущих кранов закрываются школы, офисы и рестораны. Целым семьям приходится справляться с готовкой пищи и напитков, используя всего пару ковшей воды в день.

Ситуация усугубляется тем, что в Индии в разгаре аномальная жара, которая унесла десятки жизней с начала лета. На прошлой неделе в Дели температура достигла 48 градусов, а в Раджастане - поднялась выше 50 градусов.

Жители трущоб покидают свои жилища в поисках воды на железнодорожных станциях и в торговых центрах.

Глава штата Тамилнад Эдаппади Паланисвами заявил, что кризис раздули в медиа, а проблему с водой должен решить сезон муссонов.

Напомним, что ранее в Индии из-за аномальной жары погибли 70 человек.

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Источник: korrespondent.net