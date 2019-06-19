В МИД РФ отреагировали на обвинения по MH17

Выводы, озвученные Совместной следственной группой о причастности российских военнослужащих к катастрофе рейса MH17, являются "абсолютно голословными обвинениями". Об этом говорится в распространенном в среду, 19 июня, заявлении МИД РФ.

"Заявления, озвученные Совместной следственной группой в ходе пресс-конференции 19 июня о якобы причастности российских военнослужащих к катастрофе малайзийского Boeing МН17, не могут вызвать ничего, кроме сожаления. В очередной раз в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию РФ в глазах международной общественности", - говорится в сообщении.

В МИД РФ заявили, что совместной следственной группой не было продемонстрировано ни одного конкретного доказательства вины российских военнослужащих.

В ведомстве подчеркнули, что Россия "будет и впредь оказывать содействие следствию с тем, чтобы была установлена истина о гибели рейса МН17, а реальные виновники произошедшего понесли справедливое наказание".

Вместе с тем, в ведомстве подчеркнули, что у них возникают вопросы относительно качества работы следственной группы.

Напомним, сегодня в прокуратуре Нидерландов заявили об обвинениях по делу о катастрофе рейса MH17 на Донбассе в 2014 году четверым подозреваемым: Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и Леониду Харченко.

Как сообщалось, по результатам международного расследования, Boeing рейса МН17 был сбит из российского зенитного комплекса Бук, который доставили на юго-восток Украины с 53-й зенитной ракетной бригады под Курском. Минобороны РФ эти данные отрицает.

Напомним, 17 июля 2014 года самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

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Источник: korrespondent.net