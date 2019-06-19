ПЦУ выступила против Марша равенства

Православная церковь Украины не поддерживает Марш равенства, который состоится 23 июня в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба ПЦУ в ответе на запрос УНН.

"Православная Церковь Украины не поддерживает подобных мероприятий. Отношение к ним остается неизменным и отражено в Декларации, которую еще в 2007 году принял Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций", - отметила пресс-служба.

Согласно Декларации "О негативном отношении к явлению гомосексуализма и попыток легализации так называемых однополых браков (регистрации однополых партнерств)", Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций, в состав которого входят представители христианских, мусульманских и иудейских конфессий, выступает категорически против законодательного установления в Украине однополых браков или регистрируемых однополых партнерств, против пропаганды однополой сексуальности.

"При этом в Совете не поддерживают дискриминацию лиц, которые считают себя гомосексуалистами, но выступают категорически против того, чтобы гомосексуальный образ жизни и поведение трактовались как естественные, нормальные и полезные для общества и личности. Мы против того, чтобы гомосексуализм пропагандировался как вариант нормы половой жизни и чтобы государство поощряло своих граждан к однополым сексуальным отношениям", - говорится в декларации.

Напомним, что Марш равенства в Киеве запланирован на 23 июня. Предполагается, что в 2019 году на Марше будет около 10 тысяч участников.

СМИ сообщали, что ультраправые тоже готовятся к прайду в Киеве.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net