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19. 06. 2019

Число подозреваемых по делу о MH17 будет увеличиваться – ГПУ

Круг подозреваемых в причастности к уничтожению пассажирского самолета рейса MH17 на Донбассе будет расширен. Об этом в среду, 19 июня, заявил заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук в эфире Радио НВ.

"Я могу утверждать, что круг подозреваемых будет расширен, но после того, как совместная Международная следственная группа будет готова к тому, чтобы эту информацию предоставить общественности", - сказал он.

Сторожук отметил, что отчет Международной следственной группы и описанные ею обстоятельства совершения преступления были максимально детальными.

Международная следственная группа заявляет, что суд по делу о крушении самолета Malaysia Airlines будет длиться около года.

Напомним, сегодня в прокуратуре Нидерландов заявили об обвинениях по делу о катастрофе рейса MH17 на Донбассе в 2014 году четверым подозреваемым: Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и Леониду Харченко.

Как сообщалось, по результатам международного расследования, Boeing рейса МН17 был сбит из российского зенитного комплекса Бук, который доставили на юго-восток Украины с 53-й зенитной ракетной бригады под Курском. Минобороны РФ эти данные отрицает.

Напомним, 17 июля 2014 года самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

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Источник: korrespondent.net

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