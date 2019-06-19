Зеленский рассказал о встрече с Ахметовым

Президент Владимир Зеленский встречался с крупным бизнесменом Ринатом Ахметовым, но говорил с ним не о политике, а об инвестициях. Об этом он сказал во время неформальной встречи с журналистами в АП, передает Украинская правда.

"Да, встречался с Ахметовым. Уже была встреча", – сказал он.

На вопрос, о чем говорили, ответил: "Завтра скажу. Именно завтра, потому что завтра у нас есть встреча с бизнесом украинским. И я хочу отчитаться, о чем мы говорили и на чем мы настаивали и будем настаивать".

"Это много всего. Это не политические вещи – никаких договоренностей. То, что мы отменяем Роттердам +, все об этом знают – и это будет. И будет демонополизация – и господин Ахметов это слышал, ДТЭК я имею в виду. И все в целом это понимают", – отметил Зеленский.

"Но есть другая сторона: для каждого из нас очень важно сейчас вкладывать деньги в Украину. Наши крупные бизнесмены стали богатыми именно здесь, именно в Украине – поэтому сейчас, мне кажется, надо все эти деньги возвращать и вкладывать в Украину", – добавил он.

"Я завтра буду об этом говорить", – анонсировал президент.

Ранее у Зеленского обвинили Кабмин в "работе" на Ахметова. Представитель Зеленского в Кабмине заявил, что правительство "в темную" приняло выгодные Ахметову решения.

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Источник: korrespondent.net