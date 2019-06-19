Зеленский ответил на выводы следователей по MH17

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует выводы международной следственной группы (JIT) по катастрофе MH17. Об этом говорится в сообщении АП в Twitter.

"Украина приветствует выводы международной следственной группы (JIT) по MH17", - говорится в сообщении.

В Администрации президента отметили, что глава государства надеется, что на скамье подсудимых международного трибунала окажутся не только те, кому СБУ объявила сегодня подозрение, но и все, кто виноват в "дерзком убийстве невинных детей, женщин и мужчин".

Ранее в МИД РФ отреагировали на обвинения по MH17. В Министерстве иностранных дел России назвали обвинения "абсолютно голословными", а также усомнились в качестве работы следственной группы.

Напомним, сегодня в прокуратуре Нидерландов заявили об обвинениях по делу о катастрофе рейса MH17 на Донбассе в 2014 году четверым подозреваемым: Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и Леониду Харченко.

17 июля 2014 года самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

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Источник: korrespondent.net