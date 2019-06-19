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19. 06. 2019

На Донбассе погиб украинский военный

С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил сепаратисты четыре раза обстреляли украинские позиции. В результате погиб один украинский военный, еще один получил ранения. Об этом вечером в среду, 19 июня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что незаконные вооруженные формирования обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате погиб один украинский военный, еще один получил ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, за сутки 18 июня на Донбассе произошло 34 обстрела со стороны сепаратистов. Тогда был ранен один боец ВСУ. По данным разведки, ответным огнем были ранены три сепаратиста.

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Источник: korrespondent.net

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