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19. 06. 2019

Россия сформировала делегацию для участия в сессии ПАСЕ

Совет Федерации и Государственная Дума РФ в среду, 19 июня, сформировали делегацию для возможного участия в летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщает ТАСС.

"Совет Думы утвердил состав думской части делегации Федерального собрания в ПАСЕ или, как она официально называется, депутации Государственной думы. В нее вошли 22 человека - 11 представителей и 11 заместителей. Согласно межфракционному квотному принципу, от фракции "Единая Россия" были выдвинуты 14 депутатов, по три депутата от ЛДПР и КПРФ, два - от "Справедливой России", - сообщил журналистам глава комитета нижней палаты по международным делам Леонид Слуцкий.

В то же время председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев заявил, что Совфед в среду сформировал свою часть российской делегации в ПАСЕ во главе с первым заместителем председателя комитета СФ по международным делам, экс-послом РФ в США Сергеем Кисляком.

Как сообщалось, 17 мая текущего года более 30 министров иностранных дел стран-членов Совета Европы на заседании в Хельсинки приняли решение, в котором открывается путь для возвращения России в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре. В СЕ также позволили России участвовать в выборах нового генсека.
 
В МИД Украины заявили, что Киев пересмотрит отношение к ПАСЕ, в случае возвращения в нее российской делегации.
 
Напомним, накануне Ангела Меркель в ходе встречи с Владимиром Зеленским заявила, что Россию не будут возвращать в ПАСЕ любой ценой.
Как известно, в 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса в связи с аннексией Крыма, а РФ в ответ перестала участвовать в сессиях ассамблеи. Работа России во всех других органах Совета Европы продолжалась. С 2017 года Россия не платит взносы в бюджет Совета Европы.

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Источник: korrespondent.net

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