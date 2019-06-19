Дело МН17: Нидерланды сообщили о "дипломатических шагах" в отношении РФ

Нидерланды предприняли дипломатические шаги в отношении России из-за ее нежелания сотрудничать по расследованию катастрофы рейса MH17. Об этом в среду, 19 июня, заявили в правительстве страны, сообщает NOS.

Так, премьер-министр Марк Рютте заявил, что правительство предпринимает такие шаги исключительно по просьбе Генеральной прокуратуры, чтобы не допустить роли политических мотивов: "Это не политический процесс".

В то же время, Рютте не указал, о каких именно шагах идет речь. Правительство Нидерландов уведомило о своих действиях Палату представителей.

Прокуратура считает, что "российские власти адекватно не ответили на запросы о правовой помощи".

Напомним, сегодня в прокуратуре Нидерландов заявили об обвинениях по делу о катастрофе рейса MH17 на Донбассе в 2014 году четверым подозреваемым: Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и Леониду Харченко.

В ответ в Министерстве иностранных дел России назвали обвинения "абсолютно голословными", а также усомнились в качестве работы следственной группы.

Как сообщалось, по результатам международного расследования, Boeing рейса МН17 был сбит из российского зенитного комплекса Бук, который доставили на юго-восток Украины с 53-й зенитной ракетной бригады под Курском. Минобороны РФ эти данные отрицает.

17 июля 2014 года самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

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Источник: korrespondent.net