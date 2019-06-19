Бюджет "теплых кредитов" вырос на 380 миллионов

Кабинет министров расширил программу "теплые" кредиты для объединений совладельцев многоквартирных домов на 380,6 миллиона гривен. Об этом в среду, 19 июня, заявил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, сообщает пресс-служба Кабмина.

"Благодаря увеличению финансирования программы для ОСМД в 2019 году еще около трех тысяч ОСМД (более 230 тысяч семей) смогут воспользоваться "теплыми кредитами", а общий объем кредитов, которые смогут привлечь ОСМД, составит более 760 млн грн", - рассказал Зубко.

По словам чиновника, за время работы программы "теплые кредиты" ею воспользовались почти 600 тысяч семей.

Параллельно работает 140 муниципальных программ, обеспечивающих от 10% до 30% софинансирования энергосберегающих мероприятий, а также программа IQЕnergy, которую финансирует Европейский банк реконструкции и развития.

Также в этом году заработал Фонд энергоэффективности, и первые 15 ОСМД тестируют процедуры Фонда энергоэффективности и внедряют проекты по модернизации домов.

В дальнейшем Фонд сможет обрабатывать около трех тысяч заявок в год.

В мае сообщалось, что общая сумма теплых кредитов для утепления домов, выданных в 2019 году, составила 700 миллионов гривен.

А в конце прошлого года в Кабмине заявляли, что планируют выделить в 2019 году 400 миллионов гривен на "теплые кредиты" для украинцев.

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Источник: korrespondent.net