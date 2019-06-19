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19. 06. 2019

Волкер рассказал о связях Зеленского с Коломойским

Приобретение политического капитала для проведения реформ и деолигархизация - основные вызовы, которые стоят перед шестым президентом Украины Владимиром. Об этом в ходе слушаний по Украине, которые прошли в Комитете по международным отношениям США, заявил спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер, сообщает в среду, 19 июня, Голос Америки.

На вопрос сенатора Роберта Менендеса, контролирует ли Коломойский нового президента Украины, Волкер подтвердил, что Государственному департаменту известно об отношениях Зеленского с Коломойским. Вместе с тем он выразил уверенность, что Владимир Зеленский должен прилагать усилия для ослабления влияния олигархов на политическую систему.

"Мы считаем, что он (Зеленский, - ред.) заслуживает шанс. Мы поддерживаем принципы реформ, преодоление доминирования олигархов в политический системе, таких как Коломойский. Мы надеемся, что он сможет быть независимым и выполнить обещанное. И мы намерены, как помогать ему, так и спрашивать с него, если это не произойдет", - подчеркнул Волкер.

Также Волкер выразил надежду, что может посетить Украину в течение следующих недель до визита Зеленского в Белый дом.

Напомним, в мае в Сенате США утвердили к одобрению резолюцию, посвященную пятой годовщине Революции Достоинства. Документ чтит память Небесной Сотни и осуждает продолжающуюся российскую агрессию в отношении Украины.

Также сообщалось, что в Сенате США запросили для армии Украины $300 млн. Из указанной суммы $100 млн должны быть направлены исключительно на летальные виды вооружений.

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Источник: korrespondent.net

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