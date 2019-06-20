Борис Джонсон лидирует в третьем туре гонки за пост премьера Британии

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон лидирует по итогам третьего тура голосования за лидера Консервативной партии Великобритании. Об этом в среду, 19 июня, сообщил телеканал Sky News.

Отмечается, что Джонсон получил 143 голоса членов палаты общин. Помимо него достаточное количество голосов для дальнейшей борьбы набрали глава МИД Великобритании Джереми Хант (54 голоса), министр окружающей среды Майкл Гоув (51 голос) и глава МВД Великобритании Саджид Джавид (38 голосов). Отмечается, что Джонсон получил 143 голоса членов палаты общин. Помимо него достаточное количество голосов для дальнейшей борьбы набрали глава МИД Великобритании Джереми Хант (54 голоса), министр окружающей среды Майкл Гоув (51 голос) и глава МВД Великобритании Саджид Джавид (38 голосов).

Министр международного развития Рори Стюарт выбыл из числа кандидатов, так как он набрал меньше всего голосов (27).

Напомним, после первого голосования депутатов-консерваторов, в котором приняли участие десять политиков, трое выбыли из гонки.

После решения британского министра здравоохранения Мэттью Хэнкока отказаться от участия в голосовании кандидатов оставалось шестеро.

Во вторник из гонки выбыл бывший министр Великобритании по Brexit Доминик Рааб.

Голосования продолжатся на этой неделе и будут идти до тех пор, пока не останется два кандидата. Четвертый и пятый туры голосования запланированы на четверг, 20 июня.

Напомним, 7 июня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покинула пост лидера правящей Консервативной партии из-за сложностей с Brexit. Она будет исполнять обязанности главы премьера до избрания нового главы партии.

Источник: korrespondent.net