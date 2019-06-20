США ввели санкции против российской компании

Министерство финансов США в среду, 19 июня, внесло в санкционные списки небанковскую кредитную организацию Русское финансовое общество. Об этом сообщает Интерфакс.

Отмечается, что организация попала в санкционные списки "за предоставление или попытку предоставить финансовую, материальную, технологическую или какой-либо другой вид поддержки компании, которую контролирует северокорейский банк, внесенный США и ООН в "черные списки".

По данным Минфина США, с 2017 по 2018 годы Русское финансовое общество открыло несколько банковских счетов для компании Dandong Zhongsheng, с которой Вашингтон запрещает вести бизнес.

"Минфин США продолжает усиливать уже существующие санкции США и ООН против индивидуальных лиц и компаний России и в других странах, которые содействуют нелегальной торговле с Северной Кореей", − говорится в заявлении финансового ведомства США.

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Источник: korrespondent.net