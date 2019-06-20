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20. 06. 2019

Порошенко назвал свою партию "политическим спецназом"

Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал свою партию Европейская солидарность "политическим спецназом". Об этом бывший глава государства написал в Twitter 19 июня.

Как отметил Порошенко, в течение последних пяти лет закладывался фундамент государственности Украины. Он, по его мнению, строится на армии, языке и вере, для которых в настоящее время существует угроза.

"Уже сейчас слышен грохот бульдозера, который пытается разрушить духовный фундамент нашей государственности. Европейская солидарность − политический спецназ, способный защитить наше государство!", − заявил Порошенко.

Он также подчеркнул, что его партия идет на выборы, чтобы не допустить "реванша пророссийских сил", защитить созданный фундамент и обеспечить вхождение Украины в Евросоюз и НАТО.

Вже зараз чутно гуркіт бульдозера, який намагається зруйнувати духовний фундамент нашої державності. @Euro_Solidarity – політичний спецназ, здатний захистити нашу державу!

— Петро Порошенко (@poroshenko) June 19, 2019
 
Ранее партия Европейская солидарность представила первых 50 кандидатов списка на досрочных выборах в Верховную Раду.
 
Чиновницу из-за матерного видео исключили из списка Порошенко

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Источник: korrespondent.net

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