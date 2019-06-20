США отправят на Ближний Восток ракетный батальон

Новый военный контингент, направляемый США на Ближний Восток, будет включать ракетный батальон Patriot, а также пилотируемые и беспилотные разведывательные самолеты и "другие средства сдерживания". Об этом заявила представитель Минобороны США в среду, 19 июня, сообщает Reuters.

"США не добиваются конфликта с Ираном, но мы способны и готовы защищать силы США и наши интересы в регионе", − отметила коммандер Ребекка Ребарич.

Напомним, 18 июня глава Пентагона Патрик Шанахан заявил, что США дополнительно отправят на Ближний Восток одну тысячу военных в связи с недавним нападением на танкеры в Оманском заливе.

Вероятность войны США и Ирана. Прогноз Stratfor

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Источник: korrespondent.net