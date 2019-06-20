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20. 06. 2019

В США сошел с рельсов поезд с боеприпасами

 
В американском штате Невада сошел с рельсов железнодорожный состав с опасными материалами и оружием. Об этом в среду, 19 июня, сообщил офис шерифа округа Элко.
 
По информации Union Pacific Railroad, инцидент произошел утром. Всего с рельсов сошло 22 вагона. 
 
В первоначальном сообщении правоохранителей говорилось о разливе "опасного вещества", однако позже в полиции уточнили, что белый порошок, выброс которого наблюдали свидетели аварии, оказался оксидом алюминия.
 
По данным полиции, поезд вез нитрат аммония, гранаты, боеприпасы и стрелковое оружие. Вагоны с оружием находились в другом конце состава и не сошли с рельсов. 
 
В целях безопасности на полтора часа было приостановлено движение наземного транспорта по участку автошоссе номер 80 близ Уэллса.
 
В результате происшествия никто не пострадал. Причины аварии состава устанавливают.
 
В Канаде сошел с рельсов поезд с химикатами
 
Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области во время движения загорелся грузовой вагон поезда. 

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Источник: korrespondent.net

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