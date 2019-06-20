Трамп теряет интерес к Венесуэле − СМИ

Президент США Дональд Трамп теряет интерес к ситуации в Венесуэле, так как ему надоело ждать, когда оппозиция свергнет Николаса Мадуро. Об этом 19 июня сообщила газета The Washington Post cо ссылкой на источники в Белом доме.

Отмечается, что американский лидер недоволен тем, как советник по национальной безопасности Джон Болтон и главный специалист по Латинской Америке Маурисио Клэйвер-Кароне оценили ситуацию в республике. Отмечается, что американский лидер недоволен тем, как советник по национальной безопасности Джон Болтон и главный специалист по Латинской Америке Маурисио Клэйвер-Кароне оценили ситуацию в республике.

По данным собеседников издания, представители венесуэльской оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо убеждали Белый дом в том, что имеют много сторонников в правительстве республики и смогут без труда сместить Мадуро.

Трамп считал, что "мог одержать победу и рекламировать ее как крупное внешнеполитическое достижение". Однако после ряда неудач оппозиции, как пишет газета, президент США начал терять терпение и интерес к ситуации вокруг республики.

Он предпочитает не упоминать эту страну в своих выступлениях, а также не говорит о возможном военном вмешательстве, как он это делал в феврале. Нет упоминаний Венесуэлы и в официальном Twitter Трампа.

При этом официально Белый дом утверждает, что не намерен прекращать давление на Каракас, рассчитывая на долговременную стратегию.

Напомним, 23 января лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

К настоящему времени Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия и Китай выразили поддержку Мадуро.

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Источник: korrespondent.net