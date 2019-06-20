США призывают Россию наказать подозреваемых в катастрофе МН17

Соединенные Штаты Америки приветствуют обнародование имен четырех подозреваемых международной следственной группы по крушению пассажирского MH17 в 2014 году на Донбассе и призывают Россию обеспечить суд над обвиняемыми. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, передает сайт Госдепа.

"Все обвиняемые сегодня были членами возглавляемых Россией сил на востоке Украины. Мы призываем Россию уважать и соблюдать резолюции Совета безопасности ООН 2166 (2014) и обеспечить, чтобы все обвиняемые лица, находящиеся в настоящее время в России, предстали перед судом", - говорится в сообщении.

Помпео также выразил соболезнования семьям и друзьям жертв и призвал к "справедливости от имени 298 ни в чем не повинных гражданских лиц, которые погибли в тот день".

"Это важная веха в поисках правды, и мы по-прежнему уверены в профессионализме и способности голландской системы уголовного правосудия справедливо и беспристрастно привлекать к ответственности виновных", - заявил Помпео.

Он также выразил полную поддержку работе голландских властей и Совместной следственной группы - независимого уголовного расследования, проводимого Нидерландами, Австралией, Бельгией, Малайзией и Украиной.

Напомним, 19 июня в прокуратуре Нидерландов заявили об обвинениях по делу о катастрофе рейса MH17 на Донбассе в 2014 году четверым подозреваемым: Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и Леониду Харченко.

В ответ в Министерстве иностранных дел России назвали обвинения "абсолютно голословными", а также усомнились в качестве работы следственной группы.

Как сообщалось, по результатам международного расследования, Boeing рейса МН17 был сбит из российского зенитного комплекса Бук, который доставили на юго-восток Украины с 53-й зенитной ракетной бригады под Курском. Минобороны РФ эти данные отрицает.

17 июля 2014 года самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

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Источник: korrespondent.net