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20. 06. 2019

В Молдове обрушился девятиэтажный дом

На севере Молдовы в городе Атаки обрушилась часть девятиэтажного жилого дома. Об этом сообщает Европейская правда.

Как сообщил президент Молдовы Игорь Додон, жертв удалось избежать благодаря проведенной заранее эвакуации жителей.

"Только в Атаках обрушилась часть девятиэтажного дома. Срочно собирается комиссия по чрезвычайным ситуациям. Очень хорошо, что вовремя отреагировали и успели оперативно эвакуировать жителей", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Как сообщает Newsmaker, обвал дома, который давно находился в аварийном состоянии, произошел примерно в 21.20.

За несколько часов до обвала спасатели эвакуировали из дома 46 человек, в том числе детей.

Полиция оцепила обрушенное здание. На месте собралась комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Премьер-министр Майя Санду сообщила, что на заседании правительства 20 июня обсудят произошедшее. "Мы обсудим возможности поддержать людей, пострадавших и оставшихся без жилья, и расследуем инцидент", - сообщила она.

Ранее сообщалось, что в Китае рухнул мост с автомобилями. По меньшей мере две машины упали в воду, однако количество погибших и пострадавших пока неизвестно.

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Источник: korrespondent.net

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