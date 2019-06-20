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20. 06. 2019

Присяжные в США признали лидера секс-культа виновным в торговле людьми

Жюри присяжных в Нью-Йорке признало Кита Раньера виновным в организации секс-культа , в котором женщин заставляли голодать, принуждали к сексу с Раньером и ставили клеймо с его инициалами. Об этом сообщает Reuters в четверг, 20 июня.

Раньера обвинили также в заговоре с целью вымогательства, торговле людьми в сексуальное рабство и владение детской порнографией. По этим статьям он может получить пожизненный срок тюремного заключения.

Жюри пришло к соглашению всего за четыре часа, заканчивая таким образом шестинедельный судебный процесс. Официальный приговор 58-летний Раньер получит 25 сентября.

Раньер основал организацию по "самосовершенствованию" Nxivm в Нью-Йорке. Внутри организации действовало секретное сообщество DOS, в котором "рабынь" заставляли приносить компрометирующие материалы, например, оголенные фотографии, которыми их шантажировали, если они переставали слушаться или пытались уйти.

Среди всех правонарушений Раньера прокурор перечислил также принуждение к аборту, а также секс с 15-летней, чьи фотографии он хранил.

Вместе с Раньером среди обвиняемых по делу Nxivm есть наследница алкогольной компании Seagram Клэр Бронфман и актриса сериала "Тайны Смолвиля" Эллисон Мэк.

Напомним, что ранее присяжные вынесли вердикт наркобарону Коротышке.

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Источник: korrespondent.net

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