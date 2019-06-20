Красный Крест направил на Донбасс девять грузовиков гумпомощи

Через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда Новотроицкое 20 июня на временно оккупированную территорию Украины проследовало 9 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью Международного комитета Красного Креста.

"Для жителей временно оккупированного Донбасса направлены продуктовые наборы общей массой 179,98 тонны", – сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Ранее швейцарское агентство развития и сотрудничества отправило на неподконтрольную часть Донбасса 21 грузовой автомобиль с гуманитарной помощью.

Красный Крест направил на Донбасс 150 тонн гумпомощи

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net