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20. 06. 2019

Красный Крест направил на Донбасс девять грузовиков гумпомощи

Через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда Новотроицкое 20 июня на временно оккупированную территорию Украины проследовало 9 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью Международного комитета Красного Креста.

"Для жителей временно оккупированного Донбасса направлены продуктовые наборы общей массой 179,98 тонны", – сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Ранее швейцарское агентство развития и сотрудничества отправило на неподконтрольную часть Донбасса 21 грузовой автомобиль с гуманитарной помощью.

Красный Крест направил на Донбасс 150 тонн гумпомощи

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Источник: korrespondent.net

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