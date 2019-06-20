Джемилев прокомментировал компетенцию Зеленского в вопросе Крыма

Мустафа Джемилев считает, что в команде президента Украины Владимира Зеленского "не очень осведомлены" в теме аннексированного Крыма, но заявления самого президента "очень адекватные". Об этом народный депутат, бывший уполномоченный президента по делам крымских татар заявил изданию Крым.Реалии в среду, 19 июня.

Джемилев также заявил, что готовится встреча по Крыму, но пока на уровне советников и помощников.

"Я думаю, эта встреча очень необходима, чтобы поставить все точки над "і". Кроме того, у нас такое впечатление, что в новой команде не очень осведомлены, что такое Крым и важность этой тематики. Мы можем судить об этом по тем ответами, которые команда Зеленского дала в промежутке между первым и вторым турами президентских выборов", - отметил Джемилев.

Лидер крымских татар также отметил, что те заявления, которые делает сам Зеленский по Крыму, "очень адекватные, хорошие и нормальные".

Напомним, что ранее Джемилев заявлял об оппозиции к Зеленскому.

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Источник: korrespondent.net