В метро Китая женщину ранил дикий кабан

Власти Гонконга озабочены возросшим поголовьем диких кабанов, которые спускаются с зеленых холмов и устраивают "вылазки" на улицы мегаполиса, вызывая панику у его жителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.

Животные периодически появляются в жилых микрорайонах, у торговых центров и даже у школ. В среду вечером, 19 июня, один из кабанов забежал даже на станцию метро в густонаселенном квартале Kennedy Town и ранил там женщину. Сотрудники подземки и полицейские заблокировали животное в углу металлическими барьерами и вызвали ветеринаров, которые выстрелили в него транквилизатором.

Издание сообщает, что никто точно не знает численности диких животных, обитающих в зеленых зонах города. В поисках съестного они наведываются на городские помойки, в зоны пикников, поедают сельскохозяйственные посевы, топчут и вырывают цветы, портят поля гольф-клубов и создают опасные ситуации на дорогах. В целом кабаны ведут себя мирно, но иногда проявляют агрессию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 【慘慘豬】受傷小野豬闖堅尼地城站撞女子 漁護「開槍」捕捉 昨晚近7時，一隻身長約一米的小野豬，拐着受傷的後腿，跌跌撞撞闖進港鐵堅尼地城站，由位於科士街的C出口進入站內，並乘搭扶手電梯，其間小野豬碰撞站在前面的女子，女子大腿感疼痛，救護員到場將她送往瑪麗醫院治理。 - 小野豬面部及腳部受傷，鮮血湧出，地上留有大片血迹，港鐵職員利用鐵欄將小野豬困住，警員持盾戒備，等待漁護署人員到場處理。其間小野豬瑟縮一角，狀甚可憐，有人擔心牠捱餓，提供蘋果供牠食用。 - 晚上約9時，漁護署職員到場，向小野豬發射麻醉槍，擊中牠左邊身體，小野豬登時受驚，在圍封範圍內走動，40秒後徐徐倒下，後疑因小野豬仍意識清醒，職員再補一發麻醉針，其後將牠移入捕獸籠帶走。現場圍觀市民笑說：「用催淚彈或者胡椒噴霧咪得囉！人都係咁啦！使乜咁多個警察呀！」 - 詳細全文請到 @hk01_hk 自我介紹，前往香港01 手機App 繼續閱覽。 - #hk01 #港聞 #野豬 #香港野豬 #堅尼地 #堅尼地城 #港鐵 #麻醉 #野豬問題 #動物園 #動物 #香港動物 #慘慘豬 #陰功豬 #漁護署 #郊野公園 #獸醫 #hongkong #hongkongnature #wildboar #wildboars #piggy 攝影：黃廸雯攝 Публикация от 香港01 (@hk01_hk) 19 Июн 2019 в 8:17 PDT

Местные власти пока не знают, как обуздать диких животных, некоторые из которых достигают в длину почти 2 м. Пока все меры городских управ ограничиваются распространением плакатов с призывами не кормить кабанов.

Эта проблема уже выносилась на обсуждение Законодательного совета. Высказывались предложения организовать специальный охотничий отряд для отстрела кабанов, а также для их отлова и стерилизации или для их переселения на необитаемые острова, каковых много в акватории Гонконга. Действенность последней предложенной меры вызвала у зоологов большие сомнения, так как кабаны довольно хорошо плавают и могут вернуться.

Посмотреть эту публикацию в Instagram I got off the subway to a trail of blood which led to A WILD BOAR. IN THE SUBWAY. DOWNSTAIRS. DID HE TAKE THE ELEVATOR!??? Biggest #becauseasia in five years. #kennedytown #boar #halp #cannot #mtr Публикация от pearfreak 🧛🏻‍♀️🖤 🇺🇸🇭🇰 (@pearfreak) 19 Июн 2019 в 4:21 PDT

Ранее сообщалось, что громящего столовую в Китае дикого кабана сняли на видео. Животное забежало в столовую завода, спровоцировав панику среди работников. Позднее оно атаковало одного из фермеров.

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Источник: korrespondent.net