На западе Украины объявлен желтый уровень опасности

В четверг, 20 июня, в западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, днем 20 июня в западных областях местами ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/сек (I уровень опасности "желтый").

Напомним, в Украине объявлен наивысший уровень пожарной опасности, которая продлится по 23 июня.

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Источник: korrespondent.net