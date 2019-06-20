На западе Украины объявлен желтый уровень опасности

В четверг, 20 июня, в западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, днем 20 июня в западных областях местами ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/сек (I уровень опасности "желтый").
Напомним, в Украине объявлен наивысший уровень пожарной опасности, которая продлится по 23 июня.
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Источник: korrespondent.net
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