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20. 06. 2019

В сети появилось сообщество, отказавшееся от детей из-за изменений климата

Интернет-сообщество BirthStrike объединило людей, которые не будут заводить детей из страха об их будущем в мире с ухудшающейся экологией. Об этом пишет CNN в четверг, 20 июня.

"Я очень хочу ребенка. Я люблю своего партнера и хочу создать с ним семью, но я не думаю, что сейчас лучшее для этого время", - объясняет свою позицию основательница сообщества 33-летняя британская музыкант Блайт Пепино.

Организация была основана в декабре 2018 года и к ней уже присоединились 330 человек, 80% из которых - женщины.

В 2018 году Межправительственная группа экспертов по изменению климата при ООН предостерегла, что у человечества есть 11 лет, чтобы предотвратить катастрофические изменения климата.

Ученые предсказывают, что новые климатические условия принесут лесные пожары, засухи и недостаток еды миллионам людей.

"Когда климат ухудшается, он усугубляет другие вещи. Это как эффект домино. Это не просто о росте уровня моря и штормах. Это влияет на производство пищи, миграцию, ресурсы и войну", - говорит одна из приверженок движения.

Стоит отметить, что BirthStrike - не первая подобная организация. В 2015 году была основана сеть Conceivable Future с целью распространять осведомленность "об угрозе, которую несут изменения климата репродуктивной справедливости".

Как сообщалось ранее, таяние ледников в Гималаях ускорилось в два раза, а вечная мерзлота в Канаде начала таять на 70 лет раньше, чем предполагалось.

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Источник: korrespondent.net

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