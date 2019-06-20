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20. 06. 2019

В США создали "робокопа", который будет помогать патрулировать улицы

Полицейским в городе Нантингтон Парк, штат Калифория, робот под названием "робокоп" будет помогать патрулировать улицы. Об этом говорится на странице самого робота в Twitter.

"Спасибо полиции города Нантингтон Парк за поздравления, надеюсь, что всем понравилась презентация. Рад быть активом полиции города", - сообщает "робокоп".

Thank you Huntington Park for a warm welcome, hope everyone enjoyed the presentation. Happy to be an asset to the Huntington Park Police Department. #hprobocop #cityofHP pic.twitter.com/Y4wE0QnVR2

— HPRoboCop (@HPRoboCop) 19 июня 2019 г.

Робот будет патрулировать улицы, куда не успевают попасть правоохранители. Он сможет делать высококачественные видео в 360 градусов.

В то же время, "робокоп" будет также подавать сигналы и сможет желать прохожим хорошего дня.

Ранее сообщалось, что созданный американцами двуногий робот Cassie научился катанию на гиророликах.

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Источник: korrespondent.net

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