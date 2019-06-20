Родители устроили массовую драку в школе

На школьных соревнованиях по бейсболу в США произошла массовая драка родителей из-за неопытности 13-летнего судьи. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что на поле играли дети семи лет, а судил матч 13-летний подросток. В конце концов недовольные результатами матча родители вышли на площадку и начали ссору, которая впоследствии переросла в драку.

Разнимала взрослых полиция. Четырех родителей обвинили в хулиганстве, еще одного мужчину полиция пытается разыскать, обнародовав видео.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области пассажиры устроили драку за места в автобусе. Потасовка произошла между городами Костополь и Березно. Ее инициатором стал мужчина, который не желал делиться местом в маршрутке.

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Источник: korrespondent.net