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20. 06. 2019

В России началась прямая линия с Путиным

В Москве в здании Гостиного двора началась 17 прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Коммерсант в четверг, 20 июня.

Отмечается, что как и в прошлом году, в прямой эфир выйдут российские министры и губернаторы, к которым Путин будет обращаться за пояснениями.

"Разговор Владимир Путин начал с "самых острых тем для россиян": уровень жизни, доходов и здравоохранение. Президент также рассказал о нацпроектах", – говорится в сообщении.

В этом году россияне задали Владимиру Путину более 1,5 млн вопросов, большинство из которых – на социальную тематику. Граждан РФ волнуют плохие дороги в стране, образование, ветхое и аварийное жилье, нехватка мест в школах и детских садах, долевое строительство и социальные выплаты.

В прошлом году прямая линия с Владимиром Путиным продолжалась 4 часа 20 минут. Рекорд по времени общения с россиянами в прямом эфире он поставил в 2013 году, когда эфир продолжался 4 часа 47 минут.

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Источник: korrespondent.net

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