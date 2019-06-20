Заработная плата генерального прокурора Юрия Луценко за май сохранилась на уровне апрельской и составила более 105 тысяч гривен. Об этом в четверг, 20 июня, сообщают Українські новини, получившие ответ на запрос от Генпрокуратуры.

При этом оклад Юрия Луценко составил 37 тысяч гривен. А вся зарплата указана с учетом премии, надбавок, а также доплаты за высокие достижения и выполнение особо важной работы.

После удержания налогов и сборов генпрокурор получил 84,5 тысяч гривен.

Cмотрите фотогалерею: Луценко получил надбавку к зарплате за высокие достижения

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что после проведения парламентских выборов будет готов вернуться в политику, но не в списки какой-либо партии.

Также сообщалось, что комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности не будет поддерживать увольнение Юрия Луценко с должности генпрокурора.

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Источник: korrespondent.net