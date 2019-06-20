Полиция назвала мотив убийства девочки в Одесской области

Убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области могло произойти на сексуальной почве. Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

По его словам, подозреваемого в совершении убийства девочки задержали в четверг, 19 июня.

"Им оказался 26-летний местный житель. Он сейчас дает показания. По версии следствия убийство было совершено на сексуальной почве. Тело девочки находится в судебно-медицинской экспертизе в местной больнице. Приношу соболезнования семье Дарьи", - сказал Князев.

Он также сообщил, что для поиску девочки были задействованы около 500 работников Национальной полиции, 400 работников Национальной гвардии и 100 работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Для проведения поисковых мероприятий были собраны кинологи из семи областей.

Напомним, в Одесской области сотни людей искали пропавшую 13 июня Дарью Лукьяненко 2007 года рождения, которая ушла в танцевальный кружок в райцентре Ивановка (Одесская область), после чего пропала.

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Источник: korrespondent.net