Лучше всех ВНО по украинскому написали школьницы из Донецкой области

Высший балл на внешнем независимом оценивании по украинскому языку набрали две школьницы из Донецкой области. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

"200 баллов по украинскому языку и литературе получили по результатам ВНО две школьницы из Донецкой области - ученица Волновахской общеобразовательной школы номер 5 Анастасия Денисенко и ученица 69-й школы Мариуполя София Персань. Поздравляю девушек, их педагогов и родителей с отличным результатом!", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Украине каждый пятый школьник не сдал ВНО по математике.

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Источник: korrespondent.net