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20. 06. 2019

Лучше всех ВНО по украинскому написали школьницы из Донецкой области

Высший балл на внешнем независимом оценивании по украинскому языку набрали две школьницы из Донецкой области. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

"200 баллов по украинскому языку и литературе получили по результатам ВНО две школьницы из Донецкой области - ученица Волновахской общеобразовательной школы номер 5 Анастасия Денисенко и ученица 69-й школы Мариуполя София Персань. Поздравляю девушек, их педагогов и родителей с отличным результатом!", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Украине каждый пятый школьник не сдал ВНО по математике.

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Источник: korrespondent.net

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