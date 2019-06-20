Путин назвал потери России от санкций

Россия недополучила 50 млрд долларов за время действия санкций с 2014 года. При этом Евросоюз потерял 240 млрд. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, передает ТАСС.

"По экспертным данным, в результате этих рестрикций, ограничений, Россия за эти годы, начиная с 2014 года, где-то недополучила около $50 млрд, Евросоюз потерял $240 млрд, США - $17 млрд, у нас с ними небольшой товарооборот, Япония - $27 млрд. Это все же отражается на рабочих местах в этих странах", - сказал он.

Напомним, 17 мая текущего года более 30 министров иностранных дел стран-членов Совета Европы на заседании в Хельсинки приняли решение, в котором открывается путь для возвращения России в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре. В СЕ также позволил России участвовать в выборах нового генсека.

В МИД Украины заявили, что Киев пересмотрит отношение к ПАСЕ, в случае возвращения в нее российской делегации.

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Источник: korrespondent.net