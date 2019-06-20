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20. 06. 2019

На Донбассе недопустимая обстановка с водоснабжением – Минэнергоугля

На Донбассе сложилась недопустимая обстановка с отсутствием водоснабжения из-за долгов коммунального предприятия Вода Донбасса. Об этом сообщила генеральный директор Директората развития энергетических рынков Минэнергоугля Ольга Буславец на круглом столе в Киеве.

"Глава Минрегионстроя Зубко должен решить вопрос водоснабжения на Донбассе", - заявила она.

По ее словам, на днях состоялось заседание комиссии по данному вопросу, в результате чего было составлено поручение от Минэнергоугля в адрес Геннадия Зубко.

"Это не только вода Донбасса, но и водоснабжение, водоотведение в регионе", - добавила Буславец.

Она подчеркнула, что вопрос КП Вода Донбасса крайне болезненный, поскольку у этого потребителя электроэнергии наибольшая задолженность.

"Можно сказать, что даже на контролируемой территории не оплачиваются счета за воду, что не позволяет компании рассчитаться за электроэнергию. Это недопустимая ситуация, когда мы говорим о рыночных отношениях. Все должны платить и нужно принимать меры, которые выровняют эту ситуацию", -  подчеркнула Буславец.

Напомним, в конце мая без водоснабжения остались жители 16 населенных пунктов Константиновского и Торецкого районов Донецкой области. Причиной отключения были названы долги КП Вода Донбасса за электроэнергию.

В середине июня жители одного из районов Константиновки перекрывали дорогу, протестуя против отсутствия водоснабжения.

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Источник: korrespondent.net

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