В Запорожской области изъяли более 30 гранат

В Мелитопольском районе участковые офицеры полиции обнаружили гранаты, которые мужчина незаконно хранил на территории дома в дачном кооперативе. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Запорожской области в четверг, 20 июня.

Отмечается, что накануне поступило сообщение от местного жителя о том, что в дачном кооперативе на территории Семеновского сельсовета возникла конфликтная ситуация между мужчинами. Во время общения в одном из дачных домов полицейский заметил боеприпасы. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и взрывотехников.

В итоге по месту проживания мужчины 1972 года рождения было изъято 28 корпусов грант Ф-1, а также корпуса гранат РГД, РГН и РГО современного производства.

Боеприпасы направили на исследование в экспертно-криминалистический центр.

Решается вопрос открытия уголовного производства по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины).

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Ранее на этой неделе сотрудники полиции изъяли ящик гранат у жителя Краматорска, который якобы "выловил" боеприпасы с помощью магнита в реке.

А в Херсонской области мужчина хранил дома почти восемь килограммов тротила, пистолет, гранаты и другие боеприпасы.

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Источник: korrespondent.net