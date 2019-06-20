Два человека погибли в результате взрыва в жилом доме на севере Италии

На севере Италии в городе Гориция в результате обвала дома погибли минимум двое человек, еще один житель считается пропавшим без вести. Об этом сообщает ANSA.

“Двое людей погибли, а третье лицо пропало без вести после того, как здание в северном городе Гориция вчера обвалилось”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, жертвами являются супруги, которые жили на верхнем этаже двухэтажного дома. Их тела спасатели извлекли из руин.

Еще один человек с инвалидностью, которая проживала на первом этаже, считается пропавшим без вести.

Одной из неофициальных версий аварии называют утечку газа. Однако заместитель городского головы Гориции Стефано Серетта заявляет, что до сих пор не найдено никаких доказательств относительно каких-либо проблем в газовой сети дома. Детали инцидента выясняются.

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Источник: korrespondent.net