В Венгрии контрабандисты получили пожизненное из-за гибели беженцев

Суд венгерского города Сегед в четверг, 20 июня, приговорил к пожизненному заключению четырех виновников массовой гибели беженцев, тела которых были обнаружены в автофургоне в Австрии в 2015 году.

Все четверо являются членами криминальной группировки, занимавшейся нелегальной перевозкой беженцев. Трое из них являются гражданами Болгарии, один – глава этой группировки – является выходцем из Афганистана.

Напомним, в августе 2015 года тела 71 нелегального беженца были обнаружены в грузовике, брошенном на парковке одного из автобанов к югу от Вены. Эксперты пришли к выводу, что все они – 59 мужчин, восемь женщин и четверо детей – задохнулись в фургоне.

По данным следствия, водитель фургона слышал стоны и крики беженцев, но, по указанию своего шефа, не остановился, чтобы впустить воздух в грузовой отсек. Позднее он оставил автофургон на парковке и сбежал.

Суд лишил трех обвиняемых права на досрочное освобождение. Четвертый должен провести за решеткой по меньшей мере 30 лет.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Источник: korrespondent.net