Новое загрязнение в "Дружбе": Польша приостанавливала транзит нефти

В трубопроводе "Дружба" на участке между Польшей и Беларусью зафиксировали новое загрязнение нефти хлорорганическими соединениями. Об этом со ссылкой на российскую компанию Транснефть сообщает российский РБК в четверг, 20 июня.

В 15.00 19 июня проба нефти показала наличие в ней хлорорганических соединений, которые превышали нормальные показатели на 60 ppm (частиц на миллион). Прокачку нефти приостановили и возобновили только в 8.00 20 июня, когда показатели пришли в норму.

"Решение по возобновлению приема было принято польской стороной по результатам анализа объединенной суточной пробы за 19 и 20 июня", - пояснили в Транснефти.

Напомним, что 19 апреля Белнефтехим сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России. Позже стало известно, что Беларусь временно ограничила поставки нефтепродуктов на экспорт в Польшу, Украину и страны Балтии.

Лишь 2 мая в Беларусь начала поступать чистая российская нефть по нефтепроводу Дружба.

В России задержали и арестовали четырех человек по делу о загрязнении нефти в нефтепроводе Дружба.

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Источник: korrespondent.net