Путин прокомментировал освобождение украинцев

Президент России Владимир Путин в ходе "прямой линии" в четверг, 20 июня, заявил, что вопрос освобождения заключенных в России украинцев связан с освобождением заключенных в Украине россиян, сообщает ТАСС.
Отмечается, что об этом Путин сказал, отвечая на вопрос украинского журналиста.
"Вопросы подобного рода должны решаться в комплексе. Мы, прежде чем решать такие вопросы, должны подумать о том, как будет решена судьба людей, которые нам небезразличны, в том числе российских граждан, которые находятся в таком же положении на территории Украины", - сказал Путин.
Как сообщалось, в этом году на прямой линии россияне задали Владимиру Путину более 1,5 млн вопросов, большинство из которых – на социальную тематику.
В числе прочего, во время прямой линии Путин назвал потери России от санкций.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость