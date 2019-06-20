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20. 06. 2019

Путин прокомментировал освобождение украинцев

Президент России Владимир Путин в ходе "прямой линии" в четверг, 20 июня, заявил, что вопрос освобождения заключенных в России украинцев связан с освобождением заключенных в Украине россиян, сообщает ТАСС.

Отмечается, что об этом Путин сказал, отвечая на вопрос украинского журналиста.

"Вопросы подобного рода должны решаться в комплексе. Мы, прежде чем решать такие вопросы, должны подумать о том, как будет решена судьба людей, которые нам небезразличны, в том числе российских граждан, которые находятся в таком же положении на территории Украины", - сказал Путин.

Как сообщалось, в этом году на прямой линии россияне задали Владимиру Путину более 1,5 млн вопросов, большинство из которых – на социальную тематику.

В числе прочего, во время прямой линии Путин назвал потери России от санкций.

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Источник: korrespondent.net

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