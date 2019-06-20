США подтвердили потерю беспилотника над Ормузским проливом

Американский беспилотник типа Navy MQ-4C Triton был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом иранской ракетой класса "земля-воздух". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальный источник в четверг, 20 июня.

В свою очередь Центральное командование вооруженными силами США заявило, что накануне американские самолеты не залетали в воздушное пространство Ирана.

"Самолеты США не совершали полетов в воздушном пространстве Ирана", – подчеркнул представитель Центрального командования ВС США, отвечающего за военные операции США на Ближнем Востоке, Билл Урбан, не дав никаких дальнейших комментариев.

Ранее в четверг Корпус стражей исламской революции сообщил об уничтожении американского стратегического беспилотника Global Hawk. Утверждалось, что дрон был сбит на юге Ирана в провинции Хормозган.

Отметим, что дрон Navy MQ-4C Triton производства компании Northrop Grumman может находиться в воздухе более суток на высоте 16 километров и преодолевать 15 тысяч километров. Стоимость одного аппарата превышает 120 млн долларов.

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Источник: korrespondent.net