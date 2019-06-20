Суд лишил Минобороны 34 тыс квадратных метров жилья в Новопечерских липках

Суд признал действительными дополнительные соглашения, которые уменьшили количество метров жилья Минобороны в жилом комплексе Новопечерские липки в Киеве. Такое решение вынес Хозяйственный суд Киева 5 июня, сообщают Наші гроші в четверг, 20 июня.

В апреле 2005 года Минобороны и ООО Будспецсервис заключили договор об урегулировании отношений по генеральному договору 2003 года о строительстве жилья для военнослужащих ВСУ. Стороны определили порядок строительства комплекса объектов на участке площадью 19,55 га территории военного городка № 2 по ул. Подвысоцкого, 2 в Киеве. Доля жилья Минобороны составляла 25% от запланированного объема общей жилой площади.

В том же 2005 году они подписали два дополнительных соглашения, по которым договорились о выкупе фирмой доли Минобороны. В начале 2006 года стороны заключили дополнительное соглашение о прекращении договорных обязательств в связи с полным выполнением условий генерального договора.

Минобороны в конце 2018 обратилось в суд с требованием признать указанные дополнительные соглашения недействительными, ссылаясь на то, что заключило их в результате ошибки относительно обстоятельств, имеющих существенное значение. Минобороны отметило, что общая площадь жилой части комплекса в итоге составляет 402 тыс кв м, а не 204 тыс кв м, как было указано в детальном плане территории Печерского района Киева. Минобороны указало, что было лишено права на получение 34 тысяч квадратных метров жилья.

Суд в удовлетворении иска Минобороны отказал, поскольку отсутствуют основания для признания их недействительными из-за подписания их под влиянием заблуждения. По словам суда, не имеет правового значения ошибка относительно расчета получения пользы от совершенной сделки.

Источник: korrespondent.net