Бунт Филарета. Теперь у него персональная церковь

Количество православных церквей в Украине все увеличивается.

Теперь у нас есть автокефальная Православная церковь Украины, которая получила Томос от Константинопольского патриарха, УПЦ Московского патриархата, связанная с Русской православной церковью и УПЦ Киевского патриархата, ликвидированная в прошлом году, но как считает ее глава Филарет, восстановленная, 20 июня.

Новую – старую церковь Филарета никто не признает, но ему достаточно собственного решения.

Корреспондент.net разбирался, что происходит в украинском православии.

Собор одного человека

В последнее время бывший предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет в последнее время начал конфликтовать с предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием. По словам Филарета, избрание Епифания стало возможным, потому что самому Филарету было обещано сохранение власти в церкви. Однако это "обещание" нарушили. Поэтому Филарет вышел из ПЦУ и как он считает, восстановил собственный киевский патриархат.

Для этого Филарет собрал так называемый “Собор УПЦ КП” во Владимирском соборе. На него не пришел ни один архиерей ПЦУ, а прибыли только два епископа из России, где ранее также существовала УПЦ КП – митрополит Белгородский Иосаф и его викарный епископ Петр.

"Украинская православная церковь Киевского патриархата, зарегистрирована государственным органом и продолжает свое существование и деятельность на благо украинского народа и украинского государства", - говорится в постановлении так называемого "собора".

Также "собор" отменил постановление поместного собора 15 декабря 2018 года, на котором объединилось украинское православие и была ликвидирована УПЦ КП.

У Филарета считают, что Томос об автокефалии "не соответствует уставу автокефальных церквей и потому ставит УПЦ в зависимость от Константинопольского патриархата".

"Нас не устраивает содержание Томоса об автокефалии Православной церкви Украины", - отметили в постановлении собора ликвидированной церкви.

Сам Филарет подчеркивает, что теперь в Украине будет три православные церкви: УПЦ Московского патриархата, ПЦУ, которая "имеет ограниченные права" и УПЦ Киевского патриархата, которая является "украинской и независимой".

Филарет сказал, что не считает свои действия расколом, поскольку УПЦ КП существовала еще с 1992 году, а ПЦУ только с 2018 года.

"УПЦ КП - церковь украинская, настоящая, а ПЦУ - греческая", - сказал иерарх.

Реакция ПЦУ

Православная церковь Украины во главе с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием уже назвала “собор” Филарета - "самовольным и неуставным собранием неопределенной группы неуполномоченных лиц".

Там отметили, что Филарет не имеет права единолично собирать Поместный Собор ни по действующему уставу ПЦУ, ни по прежнему уставу УПЦ КП.

В заявлении ПЦУ накануне "собора" четко указывалось, что все организаторы и участники этого собрания будут отделены от автокефальной церкви "со всеми каноническими и юридическими последствиями".

"Мы призываем почетного патриарха Филарета и лиц, принимавших участие в собрании, осознать все пагубные последствия такого поступка и прекратить подрыв единства церкви и украинского народа", - отметили в ПЦУ.

На ближайшем заседании священного синода ПЦУ 24 июнябудут приняты решения, "связанные с произошедшими событиями".

"Я думаю, что в понедельник на синоде будет просто констатирован факт, что святейший Филарет и еще двое епископов выделились из ПЦУ. И дальше мы как церковь за них не будем нести ответственность", - отметил член синода ПЦУ архиепископ Евстратий.

На уточнение, будут ли Филарета отлучать от церкви, владыка Евстратий выразил сомнение, что это возможно.

"Мы же не совершаем никаких действий относительно митрополита Онуфрия или патриарха РПЦ Кирилла. Мы к ним не имеем отношения", - сказал Евстратий.

"Я понимаю, чтобы всем хотелось бы резких заявлений, а еще чтобы за бороды начали друг друга таскать. Но наша задача - показать единство церкви", - добавил он.

По его словам, не может быть никаких резких действий Константинополя по Томосу ПЦУ.

"Наша церковь показала единство. Насколько я знаю, Константинополь намерен выразить сожаление по поводу действий святейшего Филарета. Но мы показали, что ПЦУ не поддерживает таких действий", - убежден Евстратий.

На ближайшем заседании синода ПЦУ 24 июня церковь даст каноническую оценку действиям Филарета, а также позволит приходам Киева переходить от Филарета непосредственно в подчинение Епифания.

Ожидается, что в подчинении Филарета останется только Владимирский собор в центре Киева.

Источник: korrespondent.net