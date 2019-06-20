Роспуск Рады признали конституционным

Конституционный суд Украины признал конституционным указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов, сообщается на сайте суда.

"Принято Решение КСУ по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно конституционности Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов", - говорится в сообщении.

Таким образом, выборы состоятся 21 июля, согласно указу президента.

Верховная Рада была распущена новоизбранным президентом Владимиром Зеленским после его инаугурации.

Официальной причиной роспуска парламента называлось отсутствие коалиции. Однако судя по подсчетам спикера парламента Парубия, на момент выхода Народного фронта, в коалиции оставалось 227 нардепов.

После роспуска ВРУ, группа депутатов подала в Верховный суд иск с требованием признать незаконными действия президента, но там отказались рассматривать заявление.

24 мая депутаты обжаловали решение Верховного суда в Конституционном суде.

Напомним, 11 июня Конституционный суд Украины начал рассмотрение законности роспуска Верховной Рады президентом Владимиром Зеленским. В начале заседания глава государства выступил с небольшой речью, после чего ушел.

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Источник: korrespondent.net