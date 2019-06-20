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20. 06. 2019

Константинополь не отзовет Томос – ПЦУ

Вселенский патриархат не отзовет Томос об автокефалии для Православной церкви Украины из-за действий патриарха Филарета. Об этом сказал на брифинге архиепископ Черниговский и Нежинский Православной церкви Украины, замглавы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря, сообщает РБК-Украина в четверг, 20 июня.

По словам Зори, Константинополь не будет применять никаких санкций в отношении ПЦУ из-за действий Филарета. Также Константинополь не будет отзывать Томос об автокефалии ПЦУ.

"Всем, кто говорит, что это может привести к отзыву Томоса об автокефалии, могу сообщить, что этого не произойдет. Применять санкции к ПЦУ нет оснований", – отметил Евстратий.

Кроме того, Зоря отметил, что место Филарета в синоде ПЦУ пока останется вакантным.

"Место почетного патриарха Филарета в синоде ПЦУ определено ее уставом. Потому пока что из всех членов синода один не будет приходить на его заседания", – заявил Евстратий.

Ранее в четверг состоялся "собор УПЦ Киевского патриархата", созванный почетным патриархом ПЦУ Филаретом. Он отменил решение о роспуске Киевского патриархата и отказался от Томоса об автокефалии.

В ПЦУ действия Филарета назвали следствием  "необратимых возрастных изменений". Также синод ПЦУ соберется на следующей неделе из-за "собора УПЦ КП".

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Источник: korrespondent.net

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