Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал налоговую амнистию для бизнеса. Об этом он заявил в четверг, 20 июня, во время встречи с представителями бизнеса, сообщает РБК-Украина.

Зеленский подчеркнул, что очень часто украинский бизнес выводил деньги из страны из-за коррупционного давления.

"Государство - это сервис, который создает условия для вашей работы, а не ваш конкурент. Мы проведем налоговую амнистию на льготных условиях. Мы понимаем, очень часто украинский бизнес выводил деньги из страны не от хорошей жизни, а из-за коррупционного давления и нормального желания защитить свои активы", - заявил глава государства.

Он отметил, что отношения бизнеса с силовыми структурами также чувствительная тема. Президент анонсировал декоммерциализацию Службы безопасности Украины и демилитаризацию налоговой службы.

"Отдельная тема - это отношения бизнеса с силовыми структурами. Начнем с декоммерциализации СБУ. Сейчас этим на операционном уровне занимается Иван Баканов. А когда будет сформирована новая Верховная рада, мы предложим безотлагательно лишить СБУ несвойственных ей функций. СБУ должна бороться со шпионами и диверсантами, а не заниматься бизнесом. Я также поддерживаю демилитаризацию налоговой службы и создание государственной службы финансовых расследований с акцентом именно на аналитическую работу", - сказал президент.

Напомним, сегодня Зеленский также сообщил о достигнутых договоренностях c олигархами.

Накануне стало известно, что Владимир Зеленский намерен привлечь на Донбасс инвестиции. Для этого в начале осени будет организован инвестиционный форум.

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Источник: korrespondent.net