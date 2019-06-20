Почти 200 человек второй день не могут вылететь из Барселоны в Харьков

Около 200 туристов в течение суток не могут вылететь из аэропорта Барселоны в Харьков. Об этом рассказала харьковчанка Ольга Стребкова, пишет NewsRoom.

По словам женщины, самолет компании SkyUp должен был подняться в небо 19 июня в 20:00, однако этого так и не произошло.

"Багаж сдали вчера днем при регистрации, личных вещей нет. Здесь много семей с детьми маленькими, а также больные люди. Информации четкой нет, все говорят разное. Детей уже нечем кормить. Информация о вылете меняется постоянно и она не совпадает со временем прибытия в Харьков", - рассказала Ольга.

Кроме того, женщина добавила, что ночью ожидающим раздавали бутерброды, а около 03:00 заселили в гостиницу, до которой нужно добираться полтора часа.

"Утром нас вернули в аэропорт, так как была информация что вылет состоится в 14:00, однако этого не произошло. С тех пор мы сидим в вестибюле возле стойки администратора, сейчас воду и еду покупаем сами", - добавила харьковчанка.

Отметим, что в пресс-службе авиаперевозчика сообщили, что причиной столь длительной задержки вылета стала поломка самолета.

"Связь между кабиной пилота и самолетом была потеряна. Мы перенесли вылет, однако доставка необходимых деталей затянулась. Согласно последней информации, вылет назначен на 21:00. Сам самолет находится в Барселоне, сейчас ситуация под контролем", - рассказали в пресс-центре SkyUp.

Пассажиры самолета записали видео, на котором они скандируют фразу "Хотим домой!".

Ранее суд Киевской области постановил приостановить действия лицензии украинской авиакомпании SkyUp Airlines. В авиакомпании заявили, что уже обжаловали решение суда.

В свою очередь Гройсман дал поручение Минюсту в правовом поле решить вопрос продолжения работы авиакомпании.

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В аэропорту Львова рейс в Хургаду задерживается на полтора суток

Источник: korrespondent.net