О войне и трагедии Зеленского. Прямая линия Путина

Российский лидер Владимир Путин провел очередную прямую линию с россиянами. За четыре часа он ответил на 70 вопросов. Россияне интересовались внутреннеми проблемами России, но об отношениях с миром также с прашивали. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Талантливый Зеленский и диалог с "ЛДНР"

Путину предложили сделать первый шаг навстречу украинскому президенту Владимиру Зеленскому, ввиду его молодости и неопытности.

"Он талантливый человек, я помню его выступления на КВН в Москве где-то в двухтысячных, все это было талантливо и смешно, но что мы сейчас видели, это не смешно, это не комедия, это трагедия, и если он стал главой государства, нужно проблемы решать, тем более он это сделал ядром своей избирательной кампании", - сказал российский президент.

Путин отметил, что Зеленский в Париже заявил, что не собирается разговаривать с сепаратистами и посоветовал сосредоточиться на решении острых политических вопросов, включая конфликт на Донбассе.

"В мировой практике нет примера, когда бы проблемы решались без прямого диалога между сторонами. Обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины увеличились, а говорилось, что они сократятся. Говорилось о том, что будет прекращена блокада. Ничего же не делается, блокада только усиливается", - заявил лидер РФ.

По его словам, "шаги навстречу - это самое простое" и заявил о необходимости политической воли со стороны украинского руководства.

После прямой линии один из журналистов спросил у Путина, "почему Россия слабо реагирует на усиление обстрелов Донбасса, как будто ничего не происходит?".

Российский президент ответил, что хочет "дать новому украинскому руководству шанс выйти на траекторию решения этой проблемы, а не усугубления".

Гражданство РФ для украинцев

Вопросу о Зеленском предшествовал видеосюжет о многодетной семье из Торецка Донецкой области, которая проживает в Татарстане и жалуется, что не может получить российское гражданство по упращенной процедуре.

Путин пообещал решить вопрос семьи "быстро" и внести правки в законодательство, чтобы упростить этот процесс для всех украинцев. Тестируют Зеленского. Мир о паспортах для "ЛДНР".

Сбитый Боинг на Донбассе

После прямой линии журналист Би-би-си спросил у Путина, не пора ли России признать ответсвенность за крушение малайзийского Боинга, который сбили под Донецком. Напомним, что накануне Международная следственная группа назвала ответственных за гибель MH17 сепаратистов.

"Пока нет диалога, не будут найдены ответы на вопросы. Кто разрешил полеты? Россия, что ли? Нет абсолютных доказательств, что это ополченцы стреляли. Там много вопросов, но на них не отвечают, просто обозначили виновных. Нас такой подход к расследованию не устраивает", - сказал он.

Россияне должны гордиться новым вооружением

Ведущая прямой линии напомнила о новом оружии России, о котором Путин ранее неоднократно рассказывал. За этим последовал вопрос от жителя РФ, почему в последнее время на российском телевидении демонстрируется чрезмерное количество нового вооружения.

"В связи с этим не грех вспомнить, чему нас древние учили: "Хочешь мира - готовься к войне". Также есть другое известное выражение: "Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую", - отметил российский президент.

Он добавил, что Россия не входит в число лидеров по военным расходам - ее значительно опережают США, КНР, Саудовская Аравия, Великобритания, Франция и Япония.

"Что самое любопытное - мы, наверно, единственная великая военная держава, которая сокращает военные расходы", - сказал Путин и добавил, что, несмотря на это, Россия способна обеспечивать не только военный и ядерный паритет, но и оказываться на два-три шага впереди своих конкурентов по современному оружию.

Президент РФ подчеркнул, что такого современного технологического оружия, как у России, нет сейчас ни у одной страны мира и призвал россиян этим гордится.

Объединение с Беларусью

"Не стоит вопрос о создании единого государства. Речь идет о союзном государстве - введение единой валюты, общего парламента. Мы договорились с [президентом Беларуси] Александром Григорьевичем Лукашенко, что подумаем, что нужно реализовать", - сказал Путин.

Он отметил, что Россия и Беларусь уже немало сделали для реализации этого договора, но нужно и можно сделать больше.

Встреча с Трампом

"Диалог всегда хорош, всегда востребован, и если американская сторона проявляет к этому интерес, мы готовы к этому диалогу - настолько, насколько наши партнеры к этому готовы", - ответил Путин на вопрос, хочет ли он встретиться с американским президентом Дональдом Трампом.

Российский лидер отметил, что в США "есть и другие институты, к тому же он будет оглядываться на требования предвыборной кампании".

"Как только наши коллеги будут готовы, мы тоже будем готовы, тем более что нам есть о чем поговорить в сфере безопасности, разоружения, у нас скоро заканчивается договор СНВ-3", - сказал он

От санкций страдают те, кто их вводил

Ведущая говорит, что многие россияне связывают свои проблемы с западными санкциями. "Звучат призывы помириться", - говорит она.

"Что значит помириться? Мы ни с кем не ругались", - отвечает Путин.

По словам Путина, Россия от санкций недополучила 50 миллиардов долларов, а Евросоюз - 240 миллиардов, США 17 миллиардов долларов, Япония - 27 миллиардов. Он отметил, что потери Америки сравнительно небольшие, поскольку товарооборот между Штатами и Россией - небольшой.

"О примирении речи не идет. Если мы полностью сдадим и наплюем на национальные интересы? Нас обвиняют в том, что мы Донбасс оккупируем. Это полная чушь и ложь. Мы готовы работать, если все партнеры будут придерживаться общих правил, а не пытаться давить на крупных игроков рынка, как это происходит с Китаем", - сказал он.

Тни временем, Евросоюз на год продлил санкции в связи с аннексией Крыма. Решение было принято автоматически, без открытого голосования.

Санкции ограничивают инвестиции в Крым и запрещают импорт крымских товаров. Также гражданам и компаниям Евросоюза запрещено приобретать недвижимость на полуострове. После аннексии Крыма ЕС также ввел отдельные ограничения против местных чиновников и политиков.

Российские наемники в Сирии

После прямой линии у Путина спросили о погибших в Сирии наемниках ЧВК Вагнера, чье участие в сирийской войне российская сторона официально не признает.

"Что касается частных охранных компаний, под эгидой которых действуют люди, о которых вы упомянули, они там действительно присутствуют. Это не государство Российское. И они не являются участниками боевых действий, к сожалению или к счастью", - сказал президент РФ.

По его словам, в Сирии решаются вопросы, связанные с экономической деятельностью, добычей нефти, освоением месторождений.

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"Конечно, мы признаем, что, даже решая эти народно-хозяйственные вопросы, люди рискуют жизнью, это тоже вклад в борьбу с терроризмом. Отбивают эти месторождения у кого? У игиловцев. Но это не российское государство и не российская армия. Поэтому мы здесь ничего не комментируем", - сказал Путин.

Зачем России нужен суверенный интернет

Видеоблогер Амиран Сардаров, автор блога Дневник Хача, от лица других блогеров и пользователей социальных сетей попросил Путина "честно ответить", зачем нужен закон о суверенном интернете, который может изолировать рунет.

Он отметил, что закон очень беспокоит интренет-пользователей, поскольку напоминает новый "железный занавес".

Отвечая на этот вопрос, президент России в очередной раз заявил, что закон призван "обеспечить надежное функционирование российского сегмента интернета, его суверенность и возможность всем там работать".

"Речь совсем не идет о каких-то ограничениях в интернете. Большинство серверов находятся за границей. Но если предположить теоретически, что эти серверы будут отключаться и как-то на их работу будут влиять, мы должны обеспечить работу российского сегмента интернета", - сказал он.

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Источник: korrespondent.net