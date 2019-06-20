Лента RSS
Подписаться на ленту
20 июня 2019, четверг, 19:59
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,31
20. 06. 2019

Путин думает об обмене Сенцова на Вышинского

Президент России Владимир Путин думает о возможности обмена украинского политзаключенного Олега Сенцова на главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом он заявил в ходе прямой линии 20 июня.

Так, во время мероприятия один из журналистов спросил Путина возможно ли добиться освобождения Вышинского, который уже год находится в украинской тюрьме, путем обмена на Сенцова или любого украинского политзаключенного. "Мы думаем, мы не забыли", - ответил Путин.

Напомним, Вышинского задержали 15 мая 2018 года, в офисе РИА Новости-Украина прошли обыски. Украинская власть заподозрила Вышинского и других журналистов в государственной измене. 

Ранее Подольский районный суд Киева продлил арест главному редактору РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому до 22 июля. 

Олег Сенцов был осужден российским судом к 20 годам заключения по обвинению в организации терактов в аннексированном Крыму. Он голодал с 14 мая по 5 октября 2018 года, требуя освободить всех украинских политических заключенных, находящихся в тюрьмахРоссии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Мазохиста Андрея укусил комар: мелочь, а приятно.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.