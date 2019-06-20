Путин думает об обмене Сенцова на Вышинского

Президент России Владимир Путин думает о возможности обмена украинского политзаключенного Олега Сенцова на главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом он заявил в ходе прямой линии 20 июня.

Так, во время мероприятия один из журналистов спросил Путина возможно ли добиться освобождения Вышинского, который уже год находится в украинской тюрьме, путем обмена на Сенцова или любого украинского политзаключенного. "Мы думаем, мы не забыли", - ответил Путин.

Напомним, Вышинского задержали 15 мая 2018 года, в офисе РИА Новости-Украина прошли обыски. Украинская власть заподозрила Вышинского и других журналистов в государственной измене.

Ранее Подольский районный суд Киева продлил арест главному редактору РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому до 22 июля.

Олег Сенцов был осужден российским судом к 20 годам заключения по обвинению в организации терактов в аннексированном Крыму. Он голодал с 14 мая по 5 октября 2018 года, требуя освободить всех украинских политических заключенных, находящихся в тюрьмахРоссии.

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Источник: korrespondent.net